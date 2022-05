Prorosyjscy ukraińscy politycy twierdzą, że Warszawa i Kijów chcą doprowadzić do rozbioru Ukrainy. Polska miałaby zagarnąć zachodnią część państwa swoich sąsiadów.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora polskich służb specjalnych Mariusza Kamińskiego – Stanisław Żaryn – skomentował doniesienia rosyjskiej propagandy, według której warszawski rząd miałby dążyć do rozbioru Ukrainy.

Tego typu informacje rozpowszechnia Ilya Kiva – jeden z ukraińskich polityków, należący do prorosyjskiej partii.

Według niego Warszawa i Kijów prowadzą przygotowania „do aneksji zachodniej Ukrainy przez Polskę”.

Zarzuca on kijowskim władzom „dążenie do utworzenia nowego państwa ukraińskiego ze stolicą we Lwowie, a następnie do zorganizowania referendum w celu włączenia tego państwa do Polski”.

„Rosyjska propaganda bardzo chętnie cytuje słowa ukraińskiego polityka, które są prezentowane jako dowód agresywnych planów Polski wobec Ukrainy. Jednocześnie w materiałach propagandowych przypominane są wcześniejsze rosyjskie kłamstwa dotyczące rzekomych planów aneksji zachodniej Ukrainy przez Polskę” – prostuje kłamstwa strona polska w rządowym komunikacie.

„Kłamstwa dotyczące planów aneksji zachodniej Ukrainy są wykorzystywane przez rosyjską propagandę także do zastraszania Polaków. Kolejne teksty propagandowe wskazują, że Polska, rozpoczynając atak na Ukrainę, narazi się na odwet Rosji” – czytamy dalej.

Źródło: gov.pl