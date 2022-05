– Witaj papieżu Franciszku. Jestem dobrą katoliczką, przysięgam! To znaczy nie przysięgam! Mimo, że od mojej ostatniej spowiedzi minęło kilkadziesiąt lat. Czy moglibyśmy pewnego dnia zorganizować spotkanie, aby omówić kilka ważnych spraw? Trzy razy mnie ekskomunikowano. Wydaje mi się to niesprawiedliwe! – napisała w swoich mediach społecznościowych Madonna.

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna

— Madonna (@Madonna) May 5, 2022