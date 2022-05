Co najmniej pięć osób zginęło w pożarach w okolicy Krasnojarska na Syberii, które zaostrza silny wiatr – poinformowały w sobotę władze lokalne, które wprowadziły z powodu pożarów stan wyjątkowy.

„Pożary rozprzestrzeniają się w ponad 16 strefach zamieszkanych, płonie około 200 budynków, kilka tartaków i przedszkole” – oznajmiło na Telegramie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Władze określają sytuację jako „trudną” – z żywiołem walczy około 300 osób i ponad 90 wozów strażackich, ale „ugaszenie płomieni komplikują warunki meteorologiczne – silne wiatry przyśpieszają rozszerzanie się płomieni”.

State of emergency in Omsk region, Western Siberia, with 130 wildfires active in the area, and at least two villages burning; fire extinguishing is complicated by gushes of stormy wind #wildfires2022Russia pic.twitter.com/uGoybYTi40 — The Siberian Times (@siberian_times) May 6, 2022

Według władz regionu siła wiatrów sięga 40 m/s, łamane są drzewa i zrywane linie energetyczne.

A huge fire in the #Tyumen region of Western #Siberia, 140km from the capital, captured yesterday, May 5th, by #Copernicus #Sentinel2. The blaze burned 140kmq in two days, traveling about 30 km to the North. #wildfires2022Russia #ClimateEmergency #wildfires pic.twitter.com/t04OiPDh2P — ADAM Platform (@PlatformAdam) May 6, 2022

Pożar w obwodzie omskim to już kolejne tego rodzaju wydarzenie w Rosji w ciągu kilku ostatnich tygodni.

‼️‼️At least 16 zones are on fire in the Russian territory of Krasnoyarsk.

According to official data from the Ministry of Emergencies, around 200 buildings have already burned.https://t.co/9gI1jZxGnR#Russia#UkraineRussianWar#stoprussia #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/kxxFYyXUab — Mole 🇺🇦 (@LMGDS_) May 7, 2022

Wcześniej doszło do serii wybuchów i pożarów w obiektach ministerstwa obrony (m.in. w wojskowym instytucie badawczym w Twerze), a także w składach ropy naftowej (m.in. w magazynach paliw pod Biełgorodem i w Briańsku).

W piątek rano informowano natomiast o pożarze na rynku we Władykaukazie w Osetii Północnej.

May wildfires inferno in Central, Western, Eastern Siberia and southern Urals, with massive fires blocking federal roads, destroying houses and threatening railway lines. Video from Krasnoyarsk region, Central Siberia #wildfires2022Russia pic.twitter.com/g0KAdy9gzh — The Siberian Times (@siberian_times) May 2, 2022



(PAP)