„Rosja pilnie wycofuje siły z Syrii, przekazując bazy wojskowe Państwu Islamskiemu” – napisał Podolak, powołując się na media izraelskie.

Doradca wyraził też przekonanie, że Rosja może przeprowadzić jakieś prowokacje 9 maja, by wywrzeć presję na Ukraińców.

„Trzeba mieć świadomość, że Rosja bardzo chce nam zrobić coś złego 8 albo 9 maja i dlatego jakieś prowokacje pewnie będą. Chcą to zrobić nie z wojskowego punktu widzenia, nie po to, żeby zniszczyć jakąś naszą infrastrukturę, tylko z czysto psychologicznego punktu widzenia” – powiedział Podolak w Radiu NW.

🇷🇺 is withdrawing forces from Syria by handing over ISIS military bases – Israel media. Moscow surrenders its position or throws a few (trifling) firewood into the pit of war in 🇺🇦. Everything is according to the plan, right? Well, the plan was great. As reliable as Swiss watch.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 7, 2022