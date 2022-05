Przedstawiciel Kościoła katolickiego uważa, że podczas trwającego właśnie Synodu o Synodalności „trzeba” wsłuchać się w głos „wspólnoty LGBTQ” i „zburzyć mury obojętności”.

Dyrektor ds. komunikacji watykańskiego Sekretariatu Synodu o Synodalności Thierry Bonaventura napisał w sobotę komunikat prasowy, w którym oświadczył, że należy wysłuchać społeczności LGBTQ. Co więcej, jego zdaniem Kościół, który jest gościnny, powinien uświadomić sobie istniejące bariery i „zburzyć mury obojętności”. W jego ocenie, Kościół nie może nikogo odgórnie uznawać za „obcego”.

Ponadto Bonaventura zaznaczył, że istnieje wiele inicjatyw synodalnych nakierowanych na wsłuchiwanie się w głos homo-, bi-, trans- i queerseksualistów. Jako przykład podał jednego z biskupów w Australii, który wplótł tematykę LGBT do swojej ankiety synodalnej.

Nie jest to pierwszy przejaw tęczowofilnej postawy Sekretariatu Synodu. Już kilka miesięcy temu na oficjalnej stronie synodu umieszczono bowiem link do strony grupy aktywistów LGBTAGD – New Ways Ministry. Link co prawda zniknął po fali krytyki, jaka się rozlała. Później jednak został przywrócony, a władze synodalne przeprosiły za ów „incydent”.

Źródła: PCh24.pl/Katholisch.de