Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało poradnik na czas kryzysu i wojny pt. „Bądź gotowy”. Zawarto w nim praktyczne informacje, które mają pomóc zwykłym ludziom w uniknięciu zagrożenia lub wskazać, jak zachować się, gdy do niego dojdzie. Niezależnie, czy rząd „wie coś więcej” o czyhającym niebezpieczeństwie, taką wiedzę na wszelki wypadek zawsze warto posiąść.

Poradnik został przygotowany we współpracy z rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego PSP oraz ekspertem ds. bezpieczeństwa, byłym żołnierzem jednostki GROM.

Poradnik opublikowano w formie PDF-u. Dokument składa się z dwóch części.

Pierwsza z nich traktuje głównie o przygotowaniach na wypadek różnego rodzaju zagrożeń. Opisano systemy alarmów i powiadamiania stosowane przez obronę cywilną, podano między innymi jak przygotować mieszkanie czy plecak ewakuacyjny.

Druga część to opisy, jak powinniśmy zachować się w konkretnych sytuacjach. Co robić, gdy zabraknie prądu, jak zachować się, gdy dojdzie do okupacji terenu, a co, gdy trwa regularny ostrzał. Przypomniano także najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy.

Poradnik dostępny jest na stronie rządowej – zarówno w formacie PDF, jak i prezentacji .ppsx.

Przygotowano również materiał wideo, w którym ekspert z Państwowej Straży Pożarnej oraz były funkcjonariusz GROM przybliżają i rozszerzają wybrane zagadnienia z poradnika.