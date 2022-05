W poniedziałek nad przeważającym obszarem Polski będzie pogodnie i słonecznie. W najcieplejszym momencie dnia termometry na południowym zachodzie wskażą 22 stopnie Celsjusza.

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, pierwsze dni tygodnia zapowiadają się na pogodne i ciepłe. Więcej chmur z deszczem może pojawić się w środę.

„Poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodny i słoneczny. Jedynie na krańcach południowych zapowiada się większe zachmurzenie i słabe, przelotne opady deszczu, a w górach nieliczne, krótkotrwałe burze. Punktowo w górach prognozowane są opady do 10 mm deszczu. Temperatura wzrośnie do 12 stopni na Suwalszczyźnie, 17 w centrum i 22 na południowym zachodzie. Najchłodniej w Helu, około 10 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich” – powiedziała Dorota Pacocha.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie na ogół małe. Miejscami, na krańcach południowych, jeszcze umiarkowane. W kotlinach górskich lokalnie pojawi się mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podhalu, 4-5 w centrum, do 8 na północnym zachodzie. Na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich możliwe są przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni Celsjusza. Wiatr przeważanie słaby, południowo-wschodni i wschodni. (PAP)