Rosyjska agresja przeciw Ukrainie zdestabilizowała globalne bezpieczeństwo żywnościowe, musimy wzmacniać globalny system bezpieczeństwa w tym obszarze – powiedział we wtorek w Łodzi szef MSZ w pisowskim rządzie, Zbigniew Rau, otwierając 33. Regionalną Konferencję FAO.

Konferencji FAO (Food and Agriculture Organization), czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy w 2022 r. ma potrwać do 13 maja. Zaplanowano dyskusję o konsekwencjach rosyjskiej inwazji na Ukrainę dla światowego rolnictwa.

Rau, otwierając konferencję, powiedział, że w Polsce rolnictwo jest znaczącą częścią gospodarki.

– Osiągnęliśmy sukces w transformacji sektora rolniczego, również dzięki członkostwu w organizacjach międzynarodowych, wśród nich jest FAO. Teraz jesteśmy chętni dzielić się naszym doświadczeniem ws. rolnictwa i rozwoju wsi z innymi państwami – powiedział pisowski minister.

Szef warszawskiej dyplomacji zwrócił uwagę, że w ostatnich tygodniach bezpieczeństwo żywnościowe stało się bardzo ważne i jest przedmiotem dyskusji na wielu forach międzynarodowych.

– Niesprowokowana rosyjska agresja przeciw Ukrainie zdestabilizowała globalne bezpieczeństwo żywnościowe – zwrócił uwagę Rau.

Dodał, że bezpieczeństwo żywnościowe jest priorytetem na najbliższe lata i kryzys w tym obszarze może wpłynąć na migrację i powstrzymać rozwój gospodarek.

– Musimy wzmacniać globalny system bezpieczeństwa żywnościowego – podkreślił Rau.

Mówił, że FAO odgrywa kluczową rolę w globalnych wysiłkach na rzecz tego bezpieczeństwa.

Rau dodał, że Łódź jest stolicą regionu, który tradycyjnie był jednym z najważniejszych ośrodków rolnictwa w Polsce.

Utworzona w 1945 roku FAO – zajmująca się walką z biedą i głodem oraz podnoszeniem dobrobytu poprzez redystrybucję żywności i rozwój obszarów wiejskich – ma swoją siedzibę w Rzymie.

