„Mam pozytywny wynik testu na COVID. Odczuwam łagodne objawy i postępuję zgodnie z zaleceniami ekspertów, izolując się, dopóki nie odzyskam zdrowia″ – napisał Gates.

W kolejnym wpisie współzałożyciel Microsoftu stwierdził, że ma „szczęście”, że otrzymał szczepionkę oraz dawkę przypominającą, a także dostęp do testów i świetną opiekę medyczną.

I'm fortunate to be vaccinated and boosted and have access to testing and great medical care.

— Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022