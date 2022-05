– Adam Glapiński wszystkich oszukiwał i musi zwyczajnie odejść – powiedział podczas konferencji Konfederacji Artur Dziambor (Wolnościowcy).

Artur Dziambor (Wolnościowcy), jeden z liderów wolnościowego skrzydła Konfederacji, przypomniał, że Konfederacja złożyła wniosek o debatę, podczas której „Mateusz Morawiecki musiałby wytłumaczyć się, jak gigantyczny dług jest w tym momencie zrobiony”. Niestety wniosek prawicy został odrzucony.



Dziambor poinformował, że „Konfederacja ma dyscyplinę głosowanie przeciwko Adamowi Glapińskiemu”. – Nie będzie tutaj żadnej dyskusji. Jesteśmy od początku przeciwnikami jego działań – zaznaczył wolnościowiec.

– Mówiliśmy o tym, że absolutną bzdurą jest to, co mówił wcześniej, że grozi nam deflacja. Wyszło oczywiście na nasze. Mówiliśmy o tym, że absolutną bzdurą jest to, że przy tak gigantycznym druku pieniądze nie ma mowy o tym, żeby stopy procentowe nie rosły. Okazało się – niestety dla milionów Polaków – że znów mieliśmy rację – stwierdził Dziambor.

– Adam Glapiński wszystkich oszukiwał i musi zwyczajnie odejść, a po odejściu zostać może rozliczony za te złe rządzenie – dodał wolnościowiec.

Krzysztof Bosak z kolei zauważył, że „Konfederacja jest jedyną formacją, która konsekwentnie ostrzegała przed wzrostem inflacji”. Polityk zwrócił uwagę, że konfederaci przestrzegali przed inflacją jeszcze wtedy, gdy Mateusz Morawiecki był ministrem finansów w pisowskim rządzie, a nie jego szefem.

Wśród szkodliwych działań tego rządu, które wpłynęły na wzrost inflacji Bosak wymienia: podnoszenie podatków, kolejne projekty socjalne i dodruk pieniądza.

Grzegorz Braun stwierdził, że Adam Glapiński „to jest twarz inflacji, której galop rozpędził się już do tego stopnia, że w tej chwili zastanawiamy się tylko, czy władza poprzez ten podatek inflacyjny ukradnie Polakom w skali roku jedną, czy aż dwie pensje”.

Cała konferencja: