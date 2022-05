– Jak mówi prezydent USA Joe Biden, 70 proc. inflacji wywołała Rosja – wysokie ceny energii, wojna w Ukrainie. Mamy do czynienia z bezprecedensową inflacją właściwie w większości krajów świata – powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki podczas kongresu Impact’22 w Poznaniu.

Morawiecki powiedział, że także w Polsce inflacja jest rekordowa z powodu Putina, ale w Polsce „mamy dobrze zrównoważony system”.

Artur Dziambor (Wolnościowcy) z wolnościowego skrzydła Konfederacji odkłamywał dziś mity pisowców o putinflacji:

Poseł @ArturDziambor krótko i na temat:

„Inflacja rośnie regularnie od ponad roku. To nie jest „putinflacja”, to jest inflacja #Kaczyńskiego, #Morawieckiego, #Glapińskiego. To jest szanowni Państwo inflacja, która została spowodowana przez wasz rząd”. pic.twitter.com/SnHqfOTeyf

— Wolnościowcy (@wolnosciowcy) May 11, 2022