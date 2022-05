Szanowni Czytelnicy! Mamy nowy numer Najwyższego Czasu! 19-20 (2022). Jest już do kupienia w Internecie i w dobrych punktach prasowych!

Film „Jedwabne. Prawdziwa historia” powoli zaczyna się pojawiać w różnych miastach Polski. Z uwagi na tzw. obiektywne trudności, spowodowane atakami wyznawców kłamstwa jedwabieńskiego, proces dystrybucji nie będzie łatwy i prosty, ale na pewno zrobimy wszystko, by, w tej czy innej formie, mogli go obejrzeć wszyscy Polacy.

Ciągle nie wiem też, kiedy uda się zorganizować oficjalną premierę – być może dopiero na jesieni. Niestety wszystkie najważniejsze sale kinowe w Warszawie odmówiły nam możliwości prezentacji tego obrazu. To zresztą te same sale, które jesienią ubiegłego roku, bez cienia żenady, prezentowały antypolski film o Jedwabnem nakręcony przez Wojciecha Smarzowskiego. Cóż, ciągle żyjemy w takiej rzeczywistości, w której filmy antypolskie są traktowane z wielką rewerencją i wszystkie drzwi są dla nich otwarte, a z kolei filmy prezentujące prawdę są blokowane, a właściciele czy najemcy kin po prostu obawiają się ich puszczania. Nie ma więc wyjścia – prędzej czy później trzeba będzie zbudować własny system dystrybucji, by ominąć tę państwową dyskryminację, której jesteśmy poddawani.

Oczywiście nie przejmujemy się tymi trudnościami i idziemy za ciosem. W tym roku redaktor Stanisław Michalkiewicz będzie obchodził 75 urodziny. „Najwyższy” więc już „Czas!”, aby i o nim powstał film z prawdziwego zdarzenia. Roboczo zatytułowaliśmy go „Michalkiewicz. The Movie”, nawiązując do tytułu filmu o Januszu Korwin-Mikkem.

Film o JKM dotyczył jednak wydarzeń związanych z jedną kampanią wyborczą, natomiast nasza nowa produkcja będzie przekrojowa – będzie łączyła biografię naszego Bohatera z poglądami i publicystyką w jego wykonaniu. Zdjęcia już trwają – jak dobrze pójdzie, skończymy ten film do jesieni.

Równocześnie kończę też pracę nad najnowszą książką, będącą moim czwartym już wywiadem-rzeką z red. Michalkiewiczem, tym razem poświęconym wojnie na Ukrainie. Tytuł tej książki jest znamienny: „Trzecia wojna światowa – już trwa”.

Próbujemy w niej odpowiedzieć o naturę trwającego u naszych granic konfliktu oraz przewidzieć jego rozwój i znaczenie. Nie ma bowiem chyba wątpliwości, że toczące się na Ukrainie działania zbrojne mogą stanowić i najprawdopodobniej stanowią preludium do konfliktu o znacznie szerszym zasięgu i – niestety – Polska znów znajduje się niepokojąco blisko epicentrum tego konfliktu. Szczególna wartość naszej nowej książki polega na tym, że moja koncepcja rozumienia tej sytuacji jest inna niż red. Michalkiewicza. Można więc powiedzieć, że o tej wojnie nie tylko rozmawiamy, ale spieramy się o nią. I każdy z jej Czytelników sam będzie musiał rozstrzygnąć, kto z nas ma rację.

Książka „Trzecia wojna światowa – już trwa” trafiła właśnie do przedsprzedaży w naszym sklepie, a w druku pojawi się na początku czerwca. Serdecznie zapraszam do jej zamawiania. Zapewniam, że jej lektura jest tak samo ekscytująca, jak gorące były moje wojenne debaty z red. Michalkiewiczem.

Niestety znowu nam się to przytrafiło! Kolejny kanał został zdemonetyzowany. W tej sytuacji zapraszamy do zasubskrybowania TOMASZ SOMMER O.