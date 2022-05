Magazyny gazu mamy napełnione w 84 proc. – przekazał w środę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Ten sam, który wyrzucił blisko 70 mln zł na wybory kopertowe, które się nie odbyły. Zaznaczył, że Polska obywa się dziś bez gazu rosyjskiego.

Sasin pytany w środę w TVP 1 o zapasy gazu w Polsce wskazał: „Mamy magazyny napełnione w 84 proc.”.

Podkreślił, że stopień napełnienia wzrósł po odcięciu gazu rosyjskiego do Polski. – Jesteśmy najlepiej przygotowanym krajem na ten kryzys gazowy w Europie – stwierdził. Przypomniał, że średnia europejska to ok. 30 proc. napełnienia magazynów.

– Gdybyśmy używali tylko i wyłącznie gazu zgromadzonego w magazynach to mniej więcej do 1,5 miesiąca nam wystarczy – powiedział.

Zwrócił uwagę, że obecnie „obywamy się bez gazu rosyjskiego i bez zabierania gazu zgromadzonego w magazynach. – Ubytek gazu rosyjskiego udało nam się pokryć importem z innych kierunków – wskazał. Przypominał, że 1 maja br. otwarto połączenie gazociągowe z Litwą – „z portem w Kłajpedzie, gdzie 2 mld m sześć. rocznie jest do naszej dyspozycji”.

Na początku maja Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo informowało, że magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 81 proc.

Pod koniec kwietnia Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Rosyjska spółka poinformowała, że powodem jest odrzucenie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) płatności za gaz w rublach.

Wicepremier pytany w środę o możliwość powojennej odbudowy Ukrainy przez polskie firmy przypomniał, że zwrócił się do spółek Skarbu Państwa, by przygotowały plan działań dot. odbudowy „nie tylko infrastruktury energetycznej, ale w ogóle gospodarki ukraińskiej, infrastruktury ukraińskiej”. – Tworzymy dzisiaj dokument, który będzie, ofertą (…) dla strony ukraińskiej – powiedział.

Twierdził, że wiele krajów będzie chciało w procesie odbudowy uczestniczyć i na tym zarabiać. – Będzie konkurencja (..). My musimy być przygotowani do tego – wskazał.

