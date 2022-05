Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,296 mln osób – podała w środę Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 18,1 tys. osób.

„Od 24 lutego funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 3,296 mln osób” – poinformowała na Twitterze Straż Graniczna. Jak zaznaczono, we wtorek do Polski przyjechało 18,1 tys. osób (wzrost o 6,6 proc.), a w środę do godziny 7 rano 5,7 tys. osób (wzrost o 52 proc.).

SG przekazała ponadto, że ostatniej doby z Polski na Ukrainę odprawiono 21,8 tys. osób. Od 24.02 na Ukrainę z Polski wyjechało 1,160 mln osób.

Środa jest 77. dniem wojny.

Ukrainki znajdują pracę w Polsce

Pracę w Polsce znalazło już niemal 110 tys. obywateli Ukrainy. Każdego dnia pracodawcy zatrudniają kolejne kilka tysięcy ukraińskich pracowników. Zdecydowana większość zatrudnianych obywateli Ukrainy to kobiety – stanowią one trzy czwarte wszystkich pracowników.



Brak ukraińskich pracowników może nas zaboleć

Wojna na Ukrainie ograniczyła w tym sezonie liczbę pracowników z tego kraju. Brakuje rąk do pracy. Rozpoczęty w kwietniu sezon szparagowy potrwa do końca czerwca. Producenci przekonują, że tegoroczne szparagi są dobrej jakości, Polacy jedzą je coraz chętniej.

Nie ma problemu z ich zbytem – większy kłopot jest ze zbiorem. Wszystko przez to, że ukraińscy mężczyźni wyjechali z Polski, by walczyć o swoją ojczyznę na Ukrainie.



