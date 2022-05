Przewodniczący Komitetu ds. Zdrowia Narodu, Pomocy Medycznej i Ubezpieczenia Medycznego Rady Najwyższej Ukrainy Mychajło Raduckyj poinformował w czwartek, że Ukraina nie pokonała wirusa SARS-CoV-2 i można spodziewać się pojawienia się w kraju nowego wariantu – napisała agencja Ukrinform.

Raduckyj powiedział, że Ukraina nie pokonała koronawirusa i codziennie notuje się tam około siedmiu tysięcy nowych przypadków.

– Niestety, nie pokonaliśmy covidu. Ludzie chorują. Ci, którzy zgłaszają się na testy… bywa że po sześć, siedem tysięcy przypadków dziennie wykrywamy. Dochodzą do nas bardzo złe wieści z Chin, gdzie rozprzestrzenia się nowy wariant koronawirusa. Trzeba mieć świadomość, że podobnie jak wcześniej, tak i teraz wirus przedostanie się z Chin do Europy, jasne jest więc, że dojdzie także do nas – powiedział deputowany.

Przyczyną takiej ilości zachorowań jest według Raduckiego to, że „wielu ludzi jest na froncie, wielu na terytoriach okupowanych, oni nie mają możliwości wykonania testów”.

Jednocześnie Raduckyj podkreślił, że na Ukrainie jest już lekarstwo przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, dzięki staraniom Ministerstwa Zdrowia oraz zagranicznych partnerów.

Źródło: PAP