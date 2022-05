Hiszpański minister ds. prezydencji, kontaktów z parlamentem i demokracji poinformował, że telefony premiera Hiszpanii, p. Piotra Sancheza, i minister obrony, p. Małgorzaty Robles, były zainfekowane oprogramowaniem szpiegowskim Pegasus.

Telefon p.Sancheza miał zostać zainfekowany Pegasusem w maju 2021 roku i przynajmniej raz doszło do przechwycenia danych z telefonu.

Minister nie chciał powiedzieć, kto mógł stać za zainfekowaniem telefonu premiera Pegasusem ani czy odpowiedzialne były za to podmioty spoza granic kraju czy też jakieś kręgi w samej Hiszpanii.

W Hiszpanii inwigilowanych za pomocą oprogramowania Pegasus miało być ponad 60 osób

powiązanych z katalońskim ruchem niepodległościowym. Sprawą ma zająć się Sąd Najwyższy.

Republikańska Lewica Katalonii, sojusznik mniejszościowego rządu p. Sancheza w parlamencie, zapowiedziała, że przestanie wspierać rząd do czasu, aż podejmie on kroki, które pozwolą przywrócić zaufanie katalońskich polityków do rządzących.

Tekst ukazał się w segmencie Postęp w Kraju w numerze 19-20 (2022) „Najwyższego Czasu!”, który można nabyć TUTAJ.