Prezenter Faktów TVN Piotr Kraśko usłyszał w piątek zarzut prowadzenia pojazdu bez uprawnień. Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz, dziennikarz przyznał się, ale nie złożył wyjaśnień. To już kolejny raz, kiedy Kraśko prowadził auto bez uprawnień.

19 sierpnia 2016 w miejscowości Myszyniec, przy ulicy Pawłowskiego, prowadząc auto marki BMW Piotr Kraśko został zatrzymany przez patrol. Okazało się, że kierujący nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu. Zostały mu one cofnięte w 2014 roku.

– Dziennikarz w piątek usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu po cofnięciu uprawnień (art. 180a k.k.). Przyznał się, ale nie złożył wyjaśnień. Wyraził zgodę na publikację wizerunku i pełnych danych osobowych – przekazała Aleksandra Skrzyniarz. Grozi mu w najlepszym przypadku grzywna, a w najgorszym nawet 2 lata pozbawienia wolności.

To nie pierwszy raz, kiedy prezenter nie zastosował się do przepisów zabraniających mu prowadzić samochód.

W grudniu 2021 roku w mediach pojawiła się informacja, że Kraśko został zatrzymany, kiedy prowadził samochód, pomimo tego, że nie miał do tego uprawnień. Został skazany na karę grzywny w wysokości 7,5 tysiąca złotych oraz otrzymał roczny zakaz prowadzenia pojazdów. Prokuratura odwołała się od tego wyroku, ale sąd go utrzymał. Media informowały wtedy, że dziennikarz miał już dwa razy odbierane prawo jazdy, w 2009 i 2014 roku.

Komentarz Tomasza Sommera

Sprawę skomentował redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”. Wolnościowy publicysta zastanawia się, czy sąd zastosuje wobec dziennikarza taryfę ulgową. Sommer nawiązuje tu do sprawy Beaty Kozidrak, która za jazdę po pijaku została ukarana bardzo łagodnie.



– Kraśko usłyszał zarzuty. Formalnie grożą mu 2 lata więzienia. Jak sądzicie – dostanie 100 złotych grzywny czy wypuszczą go bez kary za wybitne zasługi dla propagandy socjalistycznej najpierw w TVP a do dziś w TVN? – napisał w swoich mediach społecznościowych Tomasz Sommer.

Źródło: PAP, Twitter, NCzas