Liczbę sześćdziesięciu osób zabitych w 2022 roku przez słonie podał rzecznik rządu Zimbabwe. Słoń okazuje się zwierzęciem bardzo niebezpiecznym. W kraju tym żyje około jednej czwartej wszystkich słoni w Afryce.

W przeciwieństwie do innych krajów, w których kłusownicy zabijają te ssaki w celu zdobycia i handlu kością słoniową, populacja słoni w Zimbabwe rośnie w tempie 5% rocznie. Na niektórych obszarach słonie przemieszczają się w dużych stadach.

Potrafią nie tylko pustoszyć pola uprawne, ale i wchodzić na tereny wiosek. Mieszkańcy toczą z nimi walki, w których wiele słoni zostaje rannych – napisał rzecznik rządu Nick Mangwana na Twitterze, nie do końca wyjaśniając, czyim losem bardziej się przejmuje.

Dodał, że ranne słonie stają się agresywne i poinformował, że tylko w tym roku słonie zabiły 60 mieszkańców Zimbabwe, a 50 innych zostało rannych. Nick Mangwana poinformował także, że w całym 2021 roku słonie zabiły 72 osoby. Słonie zaczęły coraz częściej wędrować poza rezerwatami przyrody.

W przeszłości władze Zimbabwe informowały o co najmniej 311 atakach dzikich zwierząt na ludzi w 2019 r. (36 zabitych). W 2018 takich ataków było 195 i zginęło wówczas 20 osób. Najbardziej zabójcze są od lat właśnie słonie.

Na liście „morderców” daleko za nimi są bawoły, hipopotamy, lwy, także hieny i krokodyle. W Zimbabwe narasta konflikt między ludźmi a dziką przyrodą. Tinashe Farawo z Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority mówi, że „jeśli nie zmniejszy się populacji słoni, prawdopodobnie dojdzie do większej katastrofy”.

Do rezerwatów wysłano nawet strażników, którzy mają wyeliminować najbardziej niebezpieczne słonie. Eksperci twierdzą, że Zimbabwe ma potencjał dla populacji najwyżej 45 000 słoni, które potrzebują jednak i tak dużych pastwisk.

W maju 2021 r. rząd Zimbabwe chciał zezwolić na ubój 500 słoni w sezonie polowań, ale przeszkodził covid. Cena „licencji na zabijanie” waha się od 10 000 do 70 000 dolarów, w zależności od wielkości zwierzęcia. Dla władz to kwestia regulacji populacji, ale także poważny zastrzyk finansowy i przyciąganie turystów.

#Zimbabwe 's elephants have killed 60 people so far this year, according to a government spokesperson. #NickMangwana , said it was a sad topic The issue of Human/Wildlife Conflict has become quite emotive In 2021, 72 lost their lives Zimbabwe will hold an Elephant Summit this month pic.twitter.com/zHcM2iKiT2

60 Zimbabweans have been killed and 50 injured by elephants so far this year.

In 2021, 72 Zimbabweans were killed by elephants.

Zimbabwe has the world's 2nd highest elephant population with 100,000.

Rangers have been deployed in Zimbabwe to put down very dangerous elephants. pic.twitter.com/3hmcGrEgov

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) May 10, 2022