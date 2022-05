Republikański senator Rand Paul zablokował natychmiastowe przyjęcie przez Senat USA pomocy dla Ukrainy w wysokości 40 miliardów dolarów – poinformowała w czwartek wieczorem agencja Reutera. Pakiet pomocy został we wtorek przyjęty przez Izbę Reprezentantów. Jego procedowanie w Senacie przełożono na przyszły tydzień.

Ustawa o kolejnym pakiecie pomocy dla Ukrainy został uchwalony przez Izbę Reprezentantów w przyspieszonym trybie. Do jej jak najszybszego przyjęcia przez wyższą izbę Kongresu wezwali zarówno lider demokratycznych senatorów Chuck Schumer, jak i jego odpowiednik z Partii Republikańskiej Mitch McConnell. Taka zgoda obu partii zdarza się niezwykle rzadko – pisze Reuters.

„Kongres po prostu chce wydawać i wydawać”

Przeprowadzenie ustawy przez Senat zostało zablokowane w czwartek przez Paula, który sprzeciwia się proponowanej wysokości wydatków. Paul uważany jest za „fiskalnego jastrzębia” i nawołuje do pilnego przyjrzenia się wydatkom na pomoc dla Ukrainy – informuje agencja.

– To drugi pakiet pomocowy dla Ukrainy w ciągu dwóch miesięcy. Ale ten jest trzy razy większy niż pierwszy. Kongres po prostu chce wydawać i wydawać – powiedział Paul. Senator domaga się zmiany przepisów dotyczących nadzorowania wydatków na Ukrainę.

Paul zamieścił na Twitterze serię wpisów, w których wyjaśnia swoje stanowisko. „Przysięgę składam Konstytucji Stanów Zjednoczonych, a nie jakiemukolwiek obcemu państwu. Kongres po raz kolejny próbuje przeforsować ustawę o wydatkach – taką, którą wątpię, by ktokolwiek przeczytał – i nie ma żadnego nadzoru nad tym, jak te pieniądze są wydawane” – napisał na Twitterze Paul.

My oath of office is to the U.S. Constitution, not to any foreign nation. Congress is trying yet again to ram through a spending bill – one that I doubt anyone has actually read – and there’s no oversight included into how the money is being spent. — Rand Paul (@RandPaul) May 13, 2022

„Jedyne, czego się domagałem, to włączenie do ostatecznej wersji ustawy poprawki, która umożliwi Inspektorowi Generalnemu nadzorowanie sposobu wydawania funduszy. Każdy, kto się temu sprzeciwia, jest nieodpowiedzialny” – podkreślił.

All I requested is an amendment to be included in the final bill that allows for the Inspector General to oversee how funds are spent. Anyone who is opposed to this is irresponsible. — Rand Paul (@RandPaul) May 13, 2022

„Sympatyzuję z mieszkańcami Ukrainy i pochwalam ich walkę z Putinem, ale nie możemy nadal wydawać pieniędzy, których nie mamy. Przyjęcie tej ustawy oznacza, że w ciągu dwóch miesięcy wysyłamy na Ukrainę łącznie prawie 54 mld dolarów” – dodał.

While I sympathize with the people of Ukraine, and commend their fight against Putin, we cannot continue to spend money we don’t have. Passing this bill brings the total we’ve sent to Ukraine to nearly $54 billion over the course of two months. — Rand Paul (@RandPaul) May 13, 2022

„Zagraża to naszemu bezpieczeństwu narodowemu i jest policzkiem wymierzonym milionom podatników, którzy z trudem kupują paliwo, artykuły i mleko dla niemowląt” – podkreślił.

It’s threatening our own national security, and it’s frankly a slap in the face to millions of taxpayers who are struggling to buy gas, groceries, and find baby formula. — Rand Paul (@RandPaul) May 13, 2022

„Pakiet pomocowy jest gotowy”

Dalsza procedura uchwalania pomocy w Senacie została przesunięta na przyszły tydzień.

– Pakiet pomocowy jest gotowy, popiera go ogromna większość senatorów po obu stronach – podkreślił Schummer. Dodał, że „jeśli senator Paul będzie upierał się przy swoich lekkomyślnych żądaniach to osiągnie jedynie to, że w pojedynkę opóźni udzielenia Ukrainie bardzo potrzebnej pomocy″.

Przesunięcie na przyszły tydzień procedowania ustawy w Senacie może spowodować problemy natury legislacyjnej. Administracja prezydenta Bidena poinformowała, że do 19 maja skończą się dostępne fundusze, możliwe do wykorzystania w ramach upoważnienia, które pozwala prezydentowi na zezwolenie na przekazywanie broni bez zgody Kongresu, w odpowiedzi na sytuację kryzysową.

Ogromny pakiet wsparcia dla Ukrainy

Nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy obejmuje 6 miliardów dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa, w tym szkolenia, sprzęt, broń i wsparcie; 8,7 mld dolarów na uzupełnienie zapasów amerykańskiego sprzętu wysłanego na Ukrainę i 3,9 mld dolarów na operacje dowództwa europejskiego.

Ponadto ustawa zezwala na dalsze przeznaczenie 11 mld dolarów w ramach Presidential Drawdown Authority, dzięki któremu prezydent może zezwolić na natychmiastowy transfer artykułów i usług bez zgody Kongresu w odpowiedzi na „nieprzewidzianą sytuację kryzysową″.

Pakiet obejmuje również pomoc humanitarną – 5 mld dolarów na rozwiązanie problemu braku bezpieczeństwa żywnościowego na świecie z powodu konfliktu i prawie 9 mld dolarów na fundusz wsparcia gospodarczego dla Ukrainy.

Źródło: PAP/Twitter