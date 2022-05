Indonezja, największy na świecie producent oleju palmowego, ogłosiła zakaz jego eksportu, co może jeszcze bardziej napędzić światowe wzrosty cen żywności.

Wg Reutera, wstrzymanie dostaw oleju spożywczego, szeroko stosowanego w produktach od ciast po kosmetyki, może podnieść koszty producentów żywności pakowanej na całym świecie i zmusić rządy do wyboru między stosowaniem olejów roślinnych w żywności a biopaliwami.

Indonezja odpowiada za ponad połowę światowych dostaw oleju palmowego.

Prezydent Indonezji, JE Joko Widodo, powiedział, że chce w ten sposób zapewnić w kraju dostępność produktów spożywczych po tym, jak globalne wzrosty cen żywności osiągnęły rekordowe poziomy po inwazji Rosji na znaczącego producenta zbóż – Ukrainę.

Podkreślił, że zależy mu na tym, by nie zabrakło oleju spożywczego na rynku krajowym i by był on dostępny cenowo.

Światowe ceny oleju palmowego, który Indonezja wykorzystuje do produkcji oleju spożywczego, wzrosły w tym roku do historycznych maksimów ze względu na rosnący popyt i ograniczoną produkcję czołowych wytwórców z Indonezji i Malezji.

