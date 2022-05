Rakiety zostały wystrzelone z samolotów, które operowały z przestrzeni powietrznej nad Morzem Śródziemnym.

Według agencji SANA w wyniku ataku zginęło pięć osób, w tym cywil. Atak spowodował też, jak twierdzi syryjska agencja, wiele pożarów lasów w pobliżu miasta Masjaf.

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie podało, że izraelskie samoloty wystrzeliły co najmniej osiem rakiet, które uderzyły w składy broni i pozycje irańskich milicji w rejonie Masjaf. Według Obserwatorium zginęło pięć osób, w tym czterech bojowników, których narodowość nie jest znana.

Od początku wojny w Syrii w 2011 roku Izrael przeprowadził setki nalotów na swojego sąsiada, celując w pozycje armii syryjskiej, sił irańskich i libańskiego Hezbollahu.

Izrael rzadko komentuje swoje ataki w Syrii, ale podkreśla, że nie pozwoli na rozszerzenie wpływów Iranu w tym kraju.

Breaking#Israel strikes a convey of weapon belonging to Iran-backed Shiite militias in #Syria's Tartus as anti-regime protest continues in #Iran. pic.twitter.com/RBz66kb4UN

— AVA TODAY (@ava_today) May 13, 2022