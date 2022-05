Artur Dziambor ostro skomentował niemerytoryczne próby obrony prezesa Adama Glapińskiego przez pisowskich posłów.

– Średnia inflacja w czasie kadencji prezesa Glapińskiego wyniosła 2,9 procenta – ten argument Piotra Ćwika z PiS-u najmocniej rozsierdził jednego z liderów wolnościowego skrzydła Konfederacji.

– A więc fenomenalny jest to prezes! – mówi ironicznie w nagraniu na Tik Toku Artur Dziambor.

– „Średnia” – zaznacza lider Konfederacji na Kaszubach. – Ja to skomentowałem na Twitterze. Napisałem, że średnia waga moja i mojego 3-letniego syna to 75 kilo. No ale nie wiem, jak trzeba być odklejonym od rzeczywistości, żeby w chwili, gdy my mamy dwucyfrową inflację i absolutnie nic nie wskazuje na to, że będzie ona jakkolwiek obniżana w ciągu najbliższych miesięcy – wręcz przeciwnie, bo obawiamy się, że będzie jeszcze wyższa niż jest dziś – mówić coś takiego – mówi Artur Dziambor.

– To jest bezczelność ponad absolutnie wszelką miarę i pan Ćwik tutaj powinien się po prostu wstydzić, że użył takiego argumentu. Ponieważ można było tego po prostu zwyczajnie nie powiedzieć. Nie obrażając inteligencji słuchaczy – dodał wolnościowiec.

Dziambor wrócił do tematu jeszcze przy wpisie w mediach społecznościowych: – Najbardziej absurdalna rzecz jaka padła podczas prezentacji kandydatury Adama Glapińskiego na kolejną kadencję na stanowisku Prezesa NBP. Traktowanie swoich wyborców jak debili Level Expert – napisał na Twitterze.