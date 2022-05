Tegoroczny Marsz dla Życia w stolicy Chorwacji był siódmą edycją tego wyjątkowego wydarzenia pro life. Marsz rozpoczął się punktualnie o 11:00 przed budynkiem chorwackiego Teatru Narodowego na Placu Republiki Chorwacji.

Uczestnicy przemaszerowali przez centrum miasta niosąc transparenty m.in. z hasłami: „Chrońmy najbardziej bezbronną mniejszość w Chorwacji” oraz „Każdy człowiek ma prawo do życia”.

Domagano się zmiany zmiany uchwalonej w 1978 roku, przestarzałej już ustawy aborcyjnej, tak aby jej nowelizacja chroniła prawo do życia każdego człowieka.

Uwagę zwraca to, że w Marszu dla Życia brali udział głównie młodzi Chorwaci. Przesłaniem Marszu było też zapewnienie ochrony prawnej dla sprzeciwu sumienia, który pozwala m.in. lekarzom odmówić wykonania aborcji lub przepisywania tabletek wczesnoporonnych.

„Opieka nad nienarodzonym dzieckiem wymaga miłości matki oraz wsparcia rodziny, społeczności lokalnej i całego społeczeństwa” – mówiła Andreja Duvancic z komitetu organizacyjnego Marszu.

Duvancic przypomniała również historie kobiet, które dokonały aborcji, a dziś nie mogą sobie tego darować i żałują swoich decyzji.

W tym roku Marsze dla Życia zaplanowano w 11 miastach Chorwacji. Oprócz Zagrzebia, pochody w obronie życia przejdą m.in. w Splicie, Zadarze, Rijece, Osijeku, a także Sisaku i Slavonskim Brodzie.

Thousands march for life in the Croatian capital Zagreb today, fighting for the rights of unborn children.

🇭🇷#hodzaživot pic.twitter.com/5IkEt7T1zB

— Based Croatia (@Based_Croatia) May 14, 2022