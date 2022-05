Premier Kanady, Justin Trudeau, wpadł na przerażający pomysł ma walkę z biedą i bezdomnością. Polityk ma dla takich ludzi propozycję – refundowaną eutanazję, czyli wspomagane samobójstwo.

Rząd Trudeau twierdzi, że oferuje refundację eutanazji ludzi, którzy są „zbyt biedni, aby nadal żyć godnie”.

Już w 2021 roku kanadyjski parlament uchwalił ustawę C-7, która znacznie rozszerzyła powody, dla których można poddać się eutanazji.

Ustawa usunęła większość ograniczeń i umożliwiła Kanadyjczykom legalną eutanazję w oparciu o ich sytuację życiową.

Po kolejnej nowelizacji prawa eutanazja może stać się narzędzie do – jak strasznie by to nie brzmiało – pozbycia się z kanadyjskich ulic ludzi biednych i bezdomnych.

Osoby takie często zmagają się np. z depresją. Bardzo możliwe, że straszne prawo popchnie je, do skorzystania z możliwości popełnienia samobójstwa w rzekomo godnej formie.

Już przy okazji wprowadzania reżimu covidowego wielu komentatorów porównywało rząd Justina Trudeau do rządów nazistów w Niemczech. Cóż, chyba pojawił się kolejny element wspólny…

Źródło: News Punch