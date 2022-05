W niedzielę 15 maja w Szwajcarii odbywało się kolejne referendum. Jego tematami były: Netflix, Frontex i pobieranie narządów…

Wyborcy szwajcarscy odpowiadali na pytania o dawanie narządów, odnowienie finansowania dla Europejskiej Agencji Granicznej Frontex oraz o ustawę „Prawo Netflix”. Według pierwszych szacunków sondażowych gfs.bern zdecydowaną większością głosów powiedzieli „trzy razy tak”.

Według pierwszych danych 72% opowiedziało się za udziałem ich kraju w finansowaniu agencji Frontex. 58% było „za” przeznaczaniem 4% obrotów z transmisji platform streamingowych na krajowe produkcje audiowizualne, a 59% zaakceptowało propozycję ułatwiającą pobieranie narządów, dzięki tzw. domniemaniu zgody umierającego dawcy.

Szwajcaria zapewni sobie we Fronteksie więcej personelu. Do 40 stanowisk zamiast obecnie około 6 i zwiększy swój roczny wkład finansowy z 24 mln franków w 2021 roku do 61 mln franków. szwajcarskich (58 mln euro) z 24 mln w 2021 roku.

Płatne platformy będą zmuszone do inwestowania 4% swoich obrotów w Szwajcarii i wsparcie rodzimej produkcji kinowej. Platformy będą też musiały nadawać minimum 30% produkcji europejskich, co jest przyjęciem wzorca Unii Europejskiej.

Z kolei domniemanie zgody na pobieranie organów ma zwiększyć szanse na przeszczepy. Takie przepisy są stosowane w większości krajów UE. Jednak w tym przypadku wskazuje się, że przygotowanie rozporządzenia wykonawczego może zająć jeszcze lata.

Źródło: France Info