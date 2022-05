Ukraińscy internauci nie rozumieją, czym kierowało się ukraińskie jury podczas finału Eurowizji 2022, gdy przyznawało polskiemu reprezentantowi zero punktów.

Ukraińscy telewidzowie wręczyli Polsce maksymalną liczbę punktów – 12. Inaczej jednak postąpiło ukraińskie jury, które przyznało naszemu reprezentantowi… zero punktów.

Polacy zachowali się zupełnie inaczej – zarówno widzowi, jaki i jury, przyznali Ukraińcom maksymalne dwunastki.

Teraz w sieciach społecznościowych zaroiło się od wpisów Ukraińców, którzy zupełnie nie rozumieją decyzji podjętej przez ich rodzime jury.

„Jestem absolutnie dumna z naszego zwycięstwa! To znaczy, że państwo ukraińskie w końcu się odrodzi! Przepraszam Polaków za pominięcie ich przez jurorów. Straszny wstyd” — pisze jedna z internautek na Facebooku.

„Pytanie do ukraińskiego jury: dlaczego cała piątka ekspertów nie dała ani jednego punktu Polakowi? POLACY PRZEPRASZAMY! Odrzućmy nawet naszą przyjaźń Polsko-Ukraińską i załóżmy, że stwierdziliście, że on obiektywnie źle śpiewał. To nie zmienia jednak faktu, że był dziesięć razy lepszy od większości reprezentantów, którym daliście swoje głosy. Głupiutka ława przysięgłych” — wtóruje jej inna.

„Przyjaciele z Polski nie obrażajcie się! To był wielki błąd jurorów, że nie dali wam żadnego punktu! WSTYD” — pisze inny Ukrainiec.

„Doskonale wiemy, że Krystian Ochman był cudowny” — dodaje inny. „Nasi jurorzy dali ciała! Iryna Fedyszyn [jedna z jurorek] powinna się wstydzić! Ochman śpiewa o wiele lepiej niż ty! Zazdrościłaś? Polacy — przepraszamy” — komentuje internauta.

Głos w sprawie zabrał także popularny ukraiński wokalista – Taras Topolya.

„”Drodzy Polacy, nasz sąsiad, przyjaciel, brat w wartościach i duchu. Przede wszystkim pragnę podziękować za wsparcie, jakiego udzielacie Ukrainie w tym niezwykle trudnym czasie. Wkład Polski jest nie do przecenienia, a jeszcze go do końca nie zrozumieliśmy. Nigdy tego nie zapomnimy, na pewno Ci za to podziękujemy, obiecuję! Ta irytacja ocenami ukraińskiego jury i 0 punktów dla polskiego wykonawcy to nasz wielki wstyd. Nie znam motywacji tych osób, ale zdecydowanie nie zgadzam się z ich decyzją. Za co pragnę przeprosić wszystkich Polaków” — ocenił idol wielu młodych Ukraińców.

„”Naród ukraiński ocenił śpiew i występ reprezentanta Polski maksymalnie na 12 punktów!! Chciałbym również zwrócić Państwa uwagę na to, że my, Ukraińcy, oburzamy się tymi ocenami i proszę, aby nie kojarzyć całego narodu z decyzją jednostek. Proszę nie dostrzegać symboliki w tych ocenach. Nie ma tam symboliki. To tylko głosy jury, które są dokładnym przeciwieństwem opinii całego narodu ukraińskiego. Przecież ani z twórczego punktu widzenia, ani z uniwersalnego punktu widzenia, przedstawiciel Polski nie zasługiwał na tak niską ocenę, bo przemówienie Ochmana było naprawdę wspaniałe, nie mniej wspaniałe niż polityczne i gospodarcze wsparcie ze strony Polski, które otrzymywaliśmy przez całą wojnę” — dodał.