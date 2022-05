Resztki pułku azowskiego są obecnie okopane w ruinach ogromnego terenu hutniczego Mariupola Azowstal. Są ostrzeliwani i bombardowani. Do ostatecznej rozprawy Moskwa wysyła najemników z tzw. grupy Wagnera.

W Rosji pojawiło się propagandowe nagranie wideo z hard rockowym podkładem muzycznym, na którym „wagnerowcy” z rosyjskiej grupy paramilitarnej ostrzeliwują żołnierzy Azowa, którzy próbują uciec przez tunele huty.

Swoje wideo robi i strona ukraińska. Ostatnio bojownicy z kombinatu zwracali się o pomoc do społeczności międzynarodowej. Krewni ostatnich żołnierzy zebrali się 13 maja w Kijowie, aby także przekazać wezwanie o pomoc.

W kombinacie Azowstal, który pozostaje ostatnim punktem ukraińskiego oporu w Mariupolu w obwodzie donieckim Ukrainy, nie walczą już tylko ciężko ranni – oznajmiła 14 maja żona żołnierza piechoty morskiej, który broni zakładu, Hanna Iwłejewa.

Podkreśliła, że są tam żołnierze, którzy zostali już trzykrotnie ranni, ale nadal uczestniczą w boju. „Nie walczą tylko tacy, którzy nie mają kończyn, i ci, którzy nie mogą wstać” – dodała.

Rodziny ukraińskich żołnierzy zaapelowały, by w zabiegach o ewakuowanie stamtąd wojskowych wystąpił jako pośrednik przywódca Chin Xi Jinping. Zdaniem rodzin ukraińscy żołnierze mogliby zostać przewiezieni do Turcji.

Ankara zaproponowała przeprowadzenie ewakuacji drogą morską rannych żołnierzy i cywilów przebywających w zakładach Azowstal, co przekazał rzecznik prezydenta Turcji Ibrahim Kalin. Jednak Moskwa nie zgodziła się na wykonanie tureckiego planu.

„Gdybyśmy mogli, chętnie byśmy to zrobili. Jesteśmy gotowi. Prawdę mówiąc, nasz statek jest gotów do wyruszenia w drogę i przewiezienia rannych żołnierzy i cywilów do Turcji” – powiedział Kalin.

Azowstalu bronią przez pułk Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej. W ostatnich dniach udało się uratować kilkuset cywilów, którzy przez około dwóch miesięcy ukrywali się w rozległych podziemnych korytarzach i schronach na terenie kombinatu. Zorganizowanie konwojów humanitarnych było możliwe dzięki współpracy strony ukraińskiej z ONZ.

https://t.co/kBofj6bhZF

😠 The enemy continues to storm the territory of the plant "Azovstal"

The occupiers drop air bombs on the defenders of Mariupol, use heavy artillery and tanks. pic.twitter.com/mK9wjKFAQV

— Ukraine 4 Freedom (@uawarinfo) May 14, 2022