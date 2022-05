Gościem poranka „Siódma 9” był poseł Artur Dziambor. Był on pytany m.in. o ostanie spadki poparcia dla Konfederacji w sondażach.

Dziambor podkreślał, że „będąc kompletnie nieznani światu, dostaliśmy 6,8 proc. w wyborach”. Zdaniem posła więc „gorzej nie będzie”.

– Zawsze uważałem, że naszym tlenem są wolnorynkowe poglądy – upraszczanie podatków i pozwalanie ludziom więcej zarabiać. Spadki w sondażach są proporcjonalne z banem na niektóre media. Nasze zniknięcie z dwóch czołowych stacji telewizyjnych sprawia, że widzowie opierający się na nich myślą, że zniknęliśmy. Najgorsze w polityce, to nie mówić o kimś wcale – wskazał.

Poseł Konfederacji ocenił też, że „układ Jarosław Kaczyński – Zbigniew Ziobro (…) się zacieśnia, a nie rozpruwa”. Jak wskazał, przejawem tej tendencji było m.in. „błyskawiczne głosowanie ws. KRS i kandydatura prof. Glapińskiego”.

– To, co się za chwilę wydarzy, to to, że PiS doprowadzi, iż KPO zostanie uruchomione. Może tak być, że będzie to dla PiS ogromne odbicie, bo dług w budżecie jest tak ogromny, że nie można go zasypać bez dodrukowania pieniędzy, a to napędziłoby inflację – wyjaśnił Dziambor.

Poseł Konfederacji wyjaśnił też, dlaczego jego ugrupowanie głosowało przeciwko KPO. – To układ, w którym Polska się zadłuża. Zostało to powiązane z tzw. praworządnością. Mamy teraz bitwę o Izbę Dyscyplinarną, a za chwilę będzie bitwa o kolejne rzeczy – wskazał.

Dziambor przypomniał, że w 2004 roku jego środowisko było przeciwne wejściu Polski do Unii Europejskiej. – Jak już w niej jesteśmy, to powinniśmy dążyć do tego, że to wspólnota państw, które funkcjonują sobie same. Interesy robi się na zasadzie win-win – mówił.

– Tu mamy sytuację, w której szefowa Komisji Europejskiej kontynuuje politykę federalizacji UE i stworzenia państwa, które dyktuje swoje prawa, a krnąbrne państwa są podporządkowywane groźbą braku pieniędzy – skwitował Dziambor.

Źródło: siodma9.pl