Rząd szykuje Polakom kolejny podatek. Tym razem mieliby płacić za niewykorzystane mieszkania – od trzeciego i kolejnego. Nad projektem pracują dwa resorty – finansów i rozwoju. Jak podkreśla „Rzeczpospolita” pierwszy raz władza rozważała taki krok już pod koniec 2021 roku.

Jak czytamy na łamach „Rzeczpospolitej”, od końca 2021 roku „po cichu zmaterializował się już projekt” ustawy nakładającej na Polaków kolejną „daninę” (czyt. podatek).

– Taki podatek miałby uderzyć w mieszkania stojące odłogiem, przez co zniechęciłby zamożniejszych nabywców do skupowania lokali oraz udostępnił tę pulę tym, którym mieszkanie byłoby rzeczywiście potrzebne – twierdził w rozmowie z dziennikiem makroekonomista Marek Lechowicz.

Z nieoficjalnych ustaleń „Rz” wynika, że wiceminister z resortu rozwoju Piotr Uściński ma „badać rynek” i prowadzić już rozmowy na temat projektowanego podatku. Zaskoczenia nie ma ponoć wśród ekspertów rynkowych, którzy podkreślają, że na spełnienie wyborczych obietnic potrzeba pieniędzy (z kieszeni obywateli). „Obniżenie VAT do zera nic nie da. Wyniki ściągalności VAT za marzec już są opłakane” – czytamy.

Jak podaje dziennik, według wyliczeń GUS 11 proc. mieszkań w Polsce to pustostany. W rozmowie z gazetą Lechowicz stwierdził, że nie tylko w nie „powinien” uderzyć podatek.

– Jeżeli rozważany jest podatek katastralny, to nie powinien obejmować pustostanów, tylko wszystkie mieszkania od trzeciego włącznie. W ten sposób nie uderzy w drobnych wynajmujących, którzy mają dwa mieszkania. Jedno np. dostali w spadku, więc je wynajmują. To lepsze niż gdyby miało stać puste – mówił.

Podobny podatek planują Niemcy – od 2025 roku. W Wielkiej Brytanii natomiast obywatele muszą zapłacić podatek za każdy dom lub mieszkanie, które nie są ich głównym miejscem zamieszkania.

Doniesienia o planowanym nowym podatku w swoim stylu skomentował redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u i nczas.com Tomasz Sommer.

„Ktoś ucieka przed podatkiem inflacyjnym i kupuje mieszkanie. Vateusza to denerwuje. Co? Uciekacie przed inflacją w mieszkania? To wam rąbniemy podateczek. Tak działają ci złodzieje” – skwitował.