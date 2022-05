Władimir Putin zebrał 16 maja w Moskwie swoich sojuszników, aby odpowiedzieć na potencjalne rozszerzenie NATO o Finlandię i Szwecję. Chodzi o państwa z Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele Rosji oraz Armenii, Tadżykistanu, Kirgistanu, Kazachstanu i Białorusi.

Jednym z pierwszych kroków było już wycofanie się Rosji z Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Podkreślono jednak, że „nie wpłynie to na jej obecność w regionie”. Rosyjskie MSZ wysłało oficjalne zawiadomienie do do Sekretariatu Rady w Sztokholmie.

Rosja wycofała się także z Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego.

Komunikat w tej sprawie mówi, że „próby wyparcia naszego kraju z Bałtyku są skazane na niepowodzenie. Będziemy kontynuować współpracę z odpowiedzialnymi partnerami, organizować wydarzenia dotyczące kluczowych kwestii rozwoju regionu bałtyckiego – naszego wspólnego dziedzictwa i chronić interesy naszych rodaków”.

Rosyjskie MSZ skierowało też ostrą notę wobec Finlandii w sprawie „konfrontacyjnego kursu” tego kraju.

Wymieniono tu wydalenie z Helsinek 2 rosyjskich dyplomatów (maiło to miejsce jeszcze w kwietniu), „dostawy broni dla kijowskiego reżimu” oraz „tuszowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów na ludności cywilnej Donbasu i Ukrainy”.

Źródło: AFP/ RIA Nowosti