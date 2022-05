Tomasz Sommer, redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”, skomentował dotyczący podatków wpis w mediach społecznościowych Krzysztofa Bosaka.

Wszystko zaczęło się od wpisu Barbary Kasprzyckiej z „Dziennika Gazety Prawnej”, która pochwaliła się, czego w szkole uczy się jej dziecko.

– Dziecko powtarza podręcznik przed sprawdzianem z podstaw przedsiębiorczości; uczy się o podatku tonażowym oraz o podatku od budowy i przebudowy statków; 10 lat robię w DGP i nie słyszałam o nich, ale pani lubi zadać pytanie o taki niuans; oświata jest ciężko chora – napisała na Twitterze Kasprzycka.

Wpis skomentował przedstawiciel nacjonalistycznego skrzydła Konfederacji – Krzysztof Bosak. Polityk napisał:

– Jedną z gorszych rzeczy w edukacji w PL jest uczenie teoretycznych rozróżnień opartych na złych teoriach, które są po nic. Np. wg tej teorii, zupełnie zbędnej uczniom, podatek od przebudowy statku jest „dochodowym” a akcyza od przebudowy auta jest „pośrednim”. No i co to w wnosi?

Dalej narodowiec wyjaśnia, jak jego zdaniem dzielą się podatki:

Faktycznie w praktyce podatki dzielą się na:

– dające duże dochody państwu

– te które można zlikwidować

Albo na:

– te z które zapłacisz sam

– te do których potrzebujesz księgowej

– te do których potrzebujesz doradcy podatkowego

I to jest przydatna teoria, która coś wyjaśnia 🙂

Wpis Bosaka skomentował z kolei wolnościowiec i redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” – Tomasz Sommer.

– Krzysztofie błagam. Podział na podatki pośrednie i bezpośrednie jest zupełnie zasadniczy – bo istnienie podatków bezpośrednich oznacza totalną kontrolę społeczeństwa. W US był nawet konstytucyjny zakaz takich podatków. Należy go wprowadzić w Polsce – napisał wolnościowy dziennikarz.