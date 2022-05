Z okazji Dnia Matki marka modowa Calvin Klein postanowiła zrobić kampanię, w której jednym z bohaterów jest ciężarny zmiennopłciowiec. Internet zareagował niemal natychmiast, wzywając do bojkotu marki.

W kampanii marki Calvin Klein wystąpił(a) Roberto Bete, który jest kobietą po „zmianie płci”. Jest on „żonaty” z „kobietą”, która z kolei jest mężczyzną po „zmianie płci”. Bete jest jednak w zaawansowanej ciąży.

„Dzisiaj, wspierając kobiety i matki na całym świecie, zwracamy uwagę na realia nowych rodzin… Erika Fernandes i Roberto Bete oczekują dziecka. Roberto ma lada dzień urodzić ich synka, Noah” – czytamy pod zdjęciem promującym kampanię.

Internautom jednak promowanie „nowych narodzin” nie przypadło do gustu.

„Widzisz nacięcie? Tam odcięła sobie piersi. Teraz robią to nastolatki. To ludobójstwo” – czytamy.

See the incision? That's where she cut her breasts off. Now teenage girls are doing this. It's genocide. #boycottcalvinklein pic.twitter.com/qdb4YWFFKZ — Ann Marie Michaels (@cheeseslave2) May 12, 2022

„MĘŻCZYŹNI W CIĄŻY TO NOWA NORMALNOŚĆ? WEDŁUG CALVINA KLEINA TEN MĘŻCZYZNA JEST MATKĄ. WITAJCIE W NIGHTMERICA” – napisał jeden z użytkowników.

🤰PREGNANT MEN IS THE NEW NORMAL? ACCORDING TO CALVIN KLEIN THIS MAN IS A MOTHER. WELCOME TO NIGHTMERICA 🇺🇸☠️ #BoycottCalvinKlein 🖕 pic.twitter.com/kmYJzoBTi5 — Real Truth Report 🚫😷💉 (@realtruthreport) May 11, 2022

„Prawdziwi mężczyźni, XY, nie mogą zajść w ciążę…” – wskazał użytkownik Twittera.

„MUSICIE ze mnie żartować. Cóż – czy to jakaś niespodzianka? Ich „super ostre” reklamy od lat, pokazujące młode nagie (modelki), były szalone. To tylko więcej szaleństwa. JEDEN KORPORACJA WIĘCEJ NA MOJEJ LIŚCIE BOJKOTÓW” – skwitował internauta.

You have GOT to be f'ing kidding me. Well – is it any surprise? Their "super edgy" ads for years, showing young naked, have been insane. This is just more insanity.

ONE MORE CORPORATION ON MY BOYCOTT LIST.#boycottcalvinklein https://t.co/CEN0dpEuKC — Dave Bass (@DaveBass4) May 13, 2022

„Zakładam, że w pewnym momencie przejmie to wszystkie reklamy. Chcą bić ci w głowach, że to jest fajne/normalne” – stwierdził jeden z użytkowników.

I'm assuming this will take over all ads and commercials at some point. They wanna beat it in your heads that this is cool/normal. 🖕🖕🤮🤮 #boycottcalvinklein pic.twitter.com/C6kklwiYRG — FIGHT BACK (@NEVERCOMPLY0824) May 12, 2022

Niepochlebne komentarze pod swoimi zdjęciami firma jednak usuwa. „Uznajemy tę platformę za otwarte i pełne szacunku środowisko dla indywidualizmu i wyrażania siebie. W Calvin Klein tolerujemy wszystko oprócz nietolerancji — wszelkie nietolerancyjne komentarze zostaną usunięte, a wszelkie konta publikujące nienawistne wypowiedzi mogą zostać zablokowane” – oświadczyła korporacja.

Źródła: wirtualnemedia.pl/Twitter