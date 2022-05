Noc z wtorku na środę będzie chłodna. Temperatura spadnie do -4 st. C a przygruntowe przymrozki wystąpią praktycznie w całym kraju – powiedziała dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk.

W nocy z wtorku na środę będzie pogodnie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym.

„Tylko na krańcach południowo-zachodnich wieczorem nadal utrzymają się lokalne opady deszczu, które w miarę upływu nocy będą zanikać” – przekazała synoptyk.

Noc będzie chłodna. Termometry pokażą od -4 st. C na Suwalszczyźnie, 1 st. C w centrum kraju do 7 st. C na Dolnym Śląsku. W całym kraju wystąpią przygruntowe przymrozki.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany z północy oraz wschodu.

Środowy poranek upłynie pod znakiem słonecznej aury. Temperatura zacznie rosnąć. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą do 16 st. C na wschodzie i do 20 st. C na zachodzie.

