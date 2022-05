Agencje komentują, że decyzja o dołączeniu do NATO tych dwóch północnoeuropejskich krajów jest związana z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Wniosek ma teraz zostać rozpatrzony przez 30 krajów członkowskich Sojuszu. Może to zająć około dwóch tygodni, jednak cały proces akcesyjny zwykle trwa do roku – wyjaśnia agencja Reutera.

[LIVE] #NATO Secretary General @jensstoltenberg meets the ambassador of #Finland to NATO, @korhonen_klaus 🇫🇮 & the ambassador of #Sweden to NATO, Axel Wernhoff 🇸🇪 https://t.co/Ds480P3SEp

— Oana Lungescu (@NATOpress) May 18, 2022