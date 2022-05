Do wypadku doszło na podium doszło podczas otwierania szampana. Korek wystrzelił Girmayowi w lewe oko. Ze względu na ograniczone widzenie, pochodzący z Erytrei kolarz został przewieziony do szpitala.

Nie wiadomo, czy kolarz z grupy Intermarche-Wanty-Gobert wystartuje do kolejnego XI etapu.

Girmay wygrał po raz pierwszy etap w tak ważnym wyścigu. Na mecie 10. etapu zakończonego sprintem, wyprzedził Mathieu Van der Poela. Chyba brak doświadczenia spowodował, że nieumiejętnie otworzył podaną mu na podium butelkę Prosecco.

To pierwszy zawodnik z czarnej Afryki, który wygrał etap wielkiego Tour, ale nie mógł stawić się już na konferencji prasowej i nacieszyć się wygraną.

Biniam Girmay makes history at the Giro d'Italia by becoming first black African winner of a Grand Tour stage https://t.co/L72zqiESmh pic.twitter.com/ZO912T8j8v

— MailOnline Sport (@MailSport) May 17, 2022