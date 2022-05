Sojusznicy NATO muszą zrozumieć, że ochrona przed atakami organizacji terrorystycznych jest dla nas wrażliwą kwestią – oświadczył prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w środę w przemówieniu przed posłami Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w kontekście złożenia wniosków przez Finlandię i Szwecję o przystąpienie do Sojuszu.

Zdaniem Erdogana dwa północnoeuropejskie kraje wspierają kurdyjskie organizacje, które Ankara uważa za terrorystyczne.

Dodał, że również obecni sojusznicy w ramach NATO nigdy nie wspierali Turcji w walce z milicją syryjskich Kurdów YPG.

Ankara twierdzi, że Szwecja i Finlandia udziela azylu ludziom, których Turcja uważa za powiązanych z grupami terrorystycznymi, czyli grupę bojowników Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) i zwolenników Fetullaha Gulena, którego Ankara oskarża o zorganizowanie próby zamachu stanu w 2016 roku.

Erdogan powtórzył także, że dyplomaci ze Szwecji i Finlandii „nie mają po co przyjeżdżać do Turcji”. Szwedzki MSZ zapowiedział wcześniej, że do Ankary udadzą się delegacje Sztokholmu i Helsinek.

Turcja – jako państwo członkowskie NATO – może zawetować wstąpienie Szwecji i Finlandii do Sojuszu.



(PAP)