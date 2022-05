Najpierw świadkowie przekazali informacje o eksplozjach i strzelaninie. Później miejscowi dziennikarze potwierdzili, że partyzanci odpalili zdalnie ładunek wybuchowy i że ich celem był pociąg pancerny.

Eksplozja nastąpiła pod wagonem z wojskowymi, którzy byli w trakcie rotacji oddziałów. Ładunek podłożono na torach, po których przejeżdżał skład z 10 wagonami.

W wyniki wybuchu uszkodzone zostały tory kolejowe. Ruch pociągu pancernego wstrzymano, co zablokowało także ruch innych składów, wiozących paliwo.

Informację podało także 18 maja Dowództwo Obrony Terytorium Zaporoskiego.

Ukrainian fighters stopped a russian armored train with 10 wagons in #Melitopol by exploding a bomb on the railway track under a wagon with personnel – Headquarters of Defense of the Zaporozhye Territory on May 18th https://t.co/rMl1Ohgain pic.twitter.com/aGzqJUPQpO

Partisans in Melitopol blew up an armored train with Russian invaders.

In Melitopol, 10 cars of an armored train with Russian invaders were remotely blown up. As a result, two railway tracks were damaged. The armored train and the locomotive with fuel tanks were stopped. pic.twitter.com/TH6bpqqbfr

