W trakcie wystąpienia w Dallas 43. prezydent Stanów Zjednoczonych chwalił prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego.

Nazwał go „Churchillem XXI wieku”. Stwierdził też, że „bohatersko prowadzi swój naród przeciwko rosyjskim najeźdźcom i broni swojego kraju”.

Jednocześnie krytykował brak mechanizmów demokratycznej kontroli władz w Rosji.

Jak powiedział, „konsekwencją tego jest (…) decyzja jednego człowieka, by rozpocząć całkowicie nieusprawiedliwioną, brutalną inwazję Iraku”. Po chwili poprawił się i dodał: – To znaczy, na Ukrainę.

Pomyłkę tę uzasadnił swoim zaawansowanym wiekiem.

W 2003 roku George W. Bush zadecydował o rozpoczęciu inwazji na Irak. Jako oficjalny cel podano pozbawienie tego państwa „broni masowego rażenia”. Tej finalnie nigdy nie odnaleziono. Wojna trwała tam kilka lat i kosztowała życie kilkaset tysięcy osób.

Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX

— Sahil Kapur (@sahilkapur) May 19, 2022