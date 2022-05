System obrony ziemia-powietrze najnowszej generacji ma być odpowiedzią na zagrożenia stwarzane przez konflikt na Ukrainie.

Pułkownik Pascal Ianni, rzecznik sztabu generalnego, wyjaśnił podczas briefingu prasowego 19 maja, że system Mamba „jest przeznaczony przede wszystkim do ochrony bazy lotniczej NATO” w Rumunii, która gości kilka tysięcy żołnierzy.

System składa się z pięciu modułów. Charakteryzuje się dużą mobilnością i ma siłę ognia pozwalającą na jednoczesne zwalczanie dziesięciu celów w promieniu 60 kilometrów.

System został połączony z rumuńskim systemem obrony przestrzeni powietrznej. Wcześniej taki sam system Francja rozmieściła w zaprzyjaźnionej z nią Jordanii.

W Rumunii przebywa obecnie około 500 żołnierzy francuskich. Są tu także m.in. Holendrzy i Belgowie. Stacjonują m.in. w bazie Mihail Kogalniceanu, niedaleko Konstancy.

