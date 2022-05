PGNiG prognozuje wzrost tegorocznego własnego wydobycia gazu na szelfie norweskim z 2,6 do 3 mld m sześciennych. Wiceprezes ds. operacyjnych PGNiG Robert Perkowski stwierdził, że w obliczu sytuacji na rynku i bardzo wysokich cen gazu, wszystkie firmy wydobywcze zwiększają produkcję i maksymalizują wykorzystanie infrastruktury.

Tak dzieje się w całej Norwegii, chociaż tamtejsze wydobycie gazu nie może do końca zastąpić ilości sprowadzanych wcześniej z Rosji. PGNiG planuje wzrost swojej własnej produkcji dzięki zwiększonemu wydobyciu z koncesji na polach Skarv, Gina Krog i Duva.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku PGNiG zanotowało wzrost wydobycia na norweskim szelfie dzięki przejęciu koncesji firmy Ineos. Przychody ze sprzedaży gazu w I kwartale polskiej firmy przekroczyły 9,3 mld zł i były wyższe o 226 proc.

Wiceprezes Perkowski wyjaśniał, że na dziś nie widać potrzeby maksymalnego wykorzystania przepustowości zarezerwowanej przez PGNiG w gazociągu Baltic Pipe, który ma ruszyć jesienią. „Będziemy uzupełniać kontrakty w miarę rosnących potrzeb” – dodał.

Perkowski oszacował, że na podstawie tegorocznego poziomu wydobycia i podpisanych kontraktów PGNiG dysponuje na 2023 r. wolumenem rzędy 4,5 mld m sześc. do przesłania przez Baltic Pipe. Gdyby PGNiG chciało wykorzystać maksymalnie każdy istniejący interkonektor do importu gazu, to mielibyśmy w kraju dwa razy więcej gazu niż nam potrzeba.

Podkreślono, że wyniki spółki są bardzo dobre, ale sytuacja na rynku nie jest łatwa i nie wiadomo jak się rozwinie. Zgodnie z opublikowanymi w czwartek wynikami za I kwartał 2022 r., PGNiG osiągnęło ponad 4 mld zł zysku netto przy ponad 47 mld zł przychodów.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo to spółka giełdowa zajmująca się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także, poprzez kluczowe spółki, magazynowaniem, sprzedażą i dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Skarb Państwa ma w PGNiG prawie 72 proc. akcji. 15 marca 2022 r. Prezes UOKiK zgodził się na warunkowe przejęcie PGNiG przez PKN Orlen.

Źródło: PAP