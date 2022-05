Polscy biskupi, w tym przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, odwiedzili 19 maja Kijów. W stolicy Ukrainy odprawili Mszę świętą. „W szczególny sposób prosimy o zmartwychwstanie i życie dla Ukrainy” – mówił w homilii prymas Polski, abp Wojciech Polak.

Oprócz arcybiskupów Gądeckiego i Polaka w trzydniowej wizycie na Ukrainie uczestniczy też metropolita lubelski abp Stanisław Budzik. Jak informowano jeszcze przed wyjazdem, celem tej podróży jest okazanie solidarności i wsparcia dla Ukrainy.

Biskupi odprawili Mszę świętą w kijowskim kościele św. Aleksandra, w której uczestniczył m.in. ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki.

W homilii abp Polak mówił: „przychodząc do braci na Ukrainę chcemy w szczególny sposób prosić o to, by Pan dał Ukrainie zmartwychwstanie i życie”.

Biskupi z Polski spotkali się także ze zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskupem Swiatosławem Szewczukiem. Do Kijowa przyjechali ze Lwowa, gdzie przebywali w środę.

Polscy biskupi, w tym przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski @Abp_Gadecki, @Prymas_Polski abp Wojciech Polak i metropolita lubelski abp @StanislawBudzik, odwiedzili #Kijów, gdzie odprawili mszę świętą. #Ukraina https://t.co/jY0QtkduHx — Radio Lublin (@RadioLublin) May 19, 2022

Źródło: PAP