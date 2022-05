Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem, który ma wiać w sobotę na Pomorzu. W kilku powiatach prognozowane są również burze z gradem. Silny wiatr będzie odczuwalny w całym kraju.

„Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu” – przekazał w komunikacie dyżurny synoptyk IMGW.

Ostrzeżenie zostało wydane dla całego województwa pomorskiego i obowiązuje w sobotę od godz. 4 do 17.

Ponadto IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Ostrzeżenie pierwszego stopnia zostało wydane dla powiatów: tczewskiego, kwidzyńskiego, starogardzkiego, chojnickiego i człuchowskiego. Obowiązuje w nocy z soboty na niedzielę.

Według najnowszego komunikatu synoptyków burze zaczęły rozwijać się nad obszarem Niemiec i przemieszczają się w kierunku wschodnim. Prognozuje się, że pierwsze burze na zachodzie kraju wystąpią około godz. 20 – 21 czasu lokalnego. Więcej: https://t.co/tBq6AJFvlF#IMGW #burza pic.twitter.com/exP9l9VMfJ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 20, 2022

IMGW prognozuje, że w sobotę w Polsce będzie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu. Miejscami burze. Prognozowana wysokość opad podczas burz do 15 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 12-15 stopni Celsjusza na północy, w dzielnicach centralnych 16-18 st. C do 19-22 st. C na południu i wschodzie, w rejonach podgórskich od 16 do 18 stopni Celsjusza.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, podczas burz może spaść do 25 mm deszczu. Temperatura od 8°C na północy do 17°C na południu. Wiatr chwilami dość silny, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, zachodni.#IMGW pic.twitter.com/v3lRq5vjpx — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 20, 2022

Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami silny, do 40 km/h, na północy i w pasie dzielnic centralnych do 90 km/h, nad morzem lokalnie do 100 km/h, na południu w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 do 11 st. C, chłodniej lokalnie na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na północy i wschodzie w porywach do 70 km/h, północno-zachodni.

W niedzielę w Polsce zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy lokalnie możliwe burze. W Tatrach powyżej 1800 m n.p.m. przelotne opady śniegu.

Temperatura maksymalna od 11-13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i północy do 18-20 st. C na południowym zachodzie; w rejonach podgórskich od 14 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, na południowym wschodzie porywy do 60 km/h. W czasie ewentualnych burz na północy porywy wiatru do 60 km/h. W górach porywy do 80 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z postępującymi stopniowo od zachodu przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu. Możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 90 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, północno-zachodni. (PAP)