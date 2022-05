Ponad połowa badanych – 57 proc. – uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest nieco więcej niż co czwarty badany – 27 proc. – wynika z sondażu CBOS.

W maju, w stosunku do kwietnia, w niewielkim stopniu umocniło się przekonanie, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Uważa tak ponad połowa badanych (57 proc., wzrost o 4 punkty procentowe), a nieco więcej niż co czwarty jest przeciwnego zdania (27 proc.). Co szóstemu respondentowi trudno ją ocenić (16 proc., spadek o 5 punktów).

W porównaniu z kwietniem poprawiły się jednak przewidywania dotyczące ogólnej sytuacji w Polsce w ciągu najbliższego roku. Przybyło uważających, że nastąpi jej poprawa (o 3 punkty, do 12 proc.), ubyło obawiających się pogorszenia (spadek o 2 punkty, do 53 proc.), a odsetek zakładających utrzymanie status quo nie zmienił się (26 proc.). Co jedenasty badany nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat (9 proc.).

Oceny sytuacji politycznej są zbliżone do zarejestrowanych miesiąc wcześniej. Największa część badanych postrzega ją negatywnie (43 proc.), blisko co trzeci uważa, że jest przeciętna (31 proc., wzrost o 3 punkty), a co piąty ocenia ją pozytywnie (19 proc.). Relatywnie niewielu nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie (7 proc.).

Podobnie jak w kwietniu blisko połowa badanych uważa, że sytuacja polityczna w ciągu najbliższego roku nie zmieni się (48 proc.), niemała część spodziewa się pogorszenia (29 proc.), a relatywnie niewielu liczy na poprawę (11 proc.). Co ósmy respondent nie ma zdania na ten temat (12 proc.).

W stosunku do ubiegłego miesiąca nie zmieniły się znacząco oceny sytuacji gospodarczej w kraju. Największa część badanych ocenia ją negatywnie (41 proc.), trzech na dziesięciu przeciętnie (29 proc., spadek o 4 punkty), a co czwarty (25 proc., wzrost o 2 punkty) – pozytywnie. Stosunkowo niewielu nie ma wyrobionej opinii w kwestii kondycji gospodarki w Polsce (5 proc.).

W porównaniu z poprzednim miesiącem poprawiły się prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej. Zmniejszył się odsetek badanych obawiających się jej pogorszenia (o 4 punkty, do 46 proc.), a zwiększyły się odsetki liczących na poprawę (o 3 punkty, do 13 proc.) oraz nieoczekujących zmian w tym obszarze (o 2 punkty, do 31 proc.). Co dziewiąty ankietowany nie ma zdania w tej sprawie (11 proc.).

Autorzy raportu wskazują, że w ciągu ostatniego miesiąca zmniejszyły się odsetki badanych deklarujących, że im i ich rodzinom żyje się dobrze (o 3 punkty, do 55 proc.), zwiększyły twierdzących, że przeciętnie (o 4 punkty, do 39 proc.), a liczba niezadowolonych praktycznie pozostała bez zmian (6 proc.).

Jednocześnie przybyło zadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (o 3 punkty, do 56 proc.), ubyło niezadowolonych (o 2 punkty, do 6 proc.), a liczba oceniających je przeciętnie nie zmieniła się (39 proc.).

Blisko połowa ankietowanych uważa, że poziom życia ich i ich rodzin nie ulegnie zmianie (46 proc.), więcej niż co czwarty spodziewa się pogorszenia (28 proc., spadek o 2 punkty), a relatywnie niewielu oczekuje poprawy (13 proc.).

Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 12 maja 2022 roku na próbie liczącej 1087 osób (w tym: 58,9 proc. metodą CAPI, 28,7 proc. – CATI i 12,4 proc. – CAWI).

Źródło: PAP