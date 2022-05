Gang odpowiadający za serię zamachów bombowych na bankomaty w Niemczech, okazuje się mieć swoją kryjówkę w Holandii. To w tym kraju zatrzymano trzech należących do tej szajki złodziei.

Holenderska policja aresztowała trzech członków gangu. Obwinia się ich wysadzania bankomatów. Ich łup miał wynieść około miliona euro.

Do akcji zatrzymania 19 maja przyczynił się także Europol. Sprawcy zostali aresztowani Haarlem i Vianen.

Do wypadów do Nimeic używali zwykle u kradzionych pojazdów. Działali w środku nocy i wysadzili bankomat, a później podejmowali z niego pieniądze. Europol podejrzewa ich co najmniej osiem ataków na bankomaty w październiku i w listopadzie 2021 r. Łup wyceniono dokładnie na sumę 958 000 euro.

Zatrzymani złodzieje nie są wyjątkiem. Tego typu pirotechniczne akacje na bankomaty stały się plagą w Niemczech w ostatnich latach. We wrześniu 2021 r. holenderska i niemiecka policja rozbiła inny gang rabusiów, którzy nagrali nawet „samouczki” wideo wyjaśniające, jak wysadzić w powietrze bankomaty, by dobrać się do nie zniszczonej zawartości.

Samouczki dotyczyły różnych modeli bankomatów. Instruktaż w postaci wideo sprzedawano później zaufanym kolegom po fachu. W tym przypadku jeden z członków gangu zginął, a drugi został poważnie ranny, gdy testowali kolejny model bankomatu w Utrechcie w Holandii i doszło do przedwczesnego wybuchu.

Okazuje się, że nie tylko saper myli się raz…

Ich wpadka doprowadziła do aresztowania w sumie dziewięciu osób, oskarżanych o co najmniej 15 ataków na dystrybutory pieniędzy w Niemczech. Wówczas ich łup wyceniono na 2,15 mln euro.

Źródło: Europol/ AFP