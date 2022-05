W jednym z liceów w Ciechanowie unieważniono maturę z Wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie będą musieli napisać egzamin jeszcze raz.

Ogromne zamieszanie po egzaminie maturalnym z WOS-u w I Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna postanowiła unieważnić egzamin, który maturzyści na poziomie rozszerzonym pisali 13 maja. Dotyczy to 26 uczniów, którzy siedzieli w tej samej sali, gdy doszło do „nieprawidłowości”.

Zamieszaniu winna jest jedna z uczennic, która – jak się okazuje – w trakcie egzaminu maturalnego zrobiła zdjęcie arkusza i opublikowała je w sieci internetowej.

Komisja, czyli pilnujący nauczyciele, nie zauważyli niczego podejrzanego.

Z analizy wynika jednak, że maturzystka w trakcie egzaminu miała też porozumiewać za pośrednictwem portalu społecznościowego z innymi osobami.

Unieważniona matura. Egzamin do powtórki

W związku z tym OKE unieważniła egzamin, tłumacząc to wniesieniem i korzystaniem w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, co jest zabronione. Z racji tego, że mogło dojść do nieuprawnionego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych, wszystkim osobom zdającym w tej konkretnej sali unieważniono maturę z WOS-u.

Maturzystka, która przepisy złamała, nie będzie mogła do niego podejść jeszcze raz. Pozostali licealiści maturę z WOS-u ponownie napiszą 7 czerwca.