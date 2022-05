Wielka Brytania, w ramach walki z epidemią małpiej ospy, prowadzi specjalną akcję ukierunkowaną na homoseksualnych mężczyzn. Będą oni mogli otrzymać szczepionki przeciwko tej chorobie.

W rozmowie z „Daily Mail” eksperci stwierdzili, że strategia ta może być zastosowana, jeśli kolejne przypadki zachorowań będą dotyczyły w nieproporcjonalnym stopniu gejów i biseksualistów.

Brytyjski minister zdrowia Sajid Javid poinformował w piątek o kolejnych 11 przypadkach małpiej ospy. W sumie to 20 przypadków w skali całego kraju. – Dziś rano poinformowałem ministrów zdrowia państw G7 o tym, co wiemy do tej pory – mówił.

– Większość przypadków jest łagodna, a ja mogę potwierdzić, że zdobyliśmy kolejne dawki szczepionek, które są skuteczne przeciwko małpiej ospie – dodał Javid.

Na razie nie są znane szczegóły dotyczące 11 zachorowań. Wiadomo jednak, że 6 z 9 poprzednich dotyczą gejów. Wielka Brytania zabezpiecza kolejne dawki szczepionki.

Bliskim osób zakażonych zaoferowano już szczepionkę pierwotnie stworzoną na ospę wietrzną – donosi „Daily Mail”.

Z doniesień wynika, że przypadki małpiej ospy w Wielkiej Brytanii nie występują w jednym skupisku. Pierwszy przypadek zidentyfikowano u osoby, która wróciła z Nigerii. Pozostałe jednak nie są związane z podróżami, co zaś wskazuje na transmisję w środowisku.

Główny doradca medyczny agencji bezpieczeństwa zdrowotnego Zjednoczonego Królestwa (UKHSA) dr Susan Hopkins stwierdziła, że przewidywano, iż „kolejne przypadki zostaną wykryte dzięki aktywnemu poszukiwaniu przypadków we współpracy ze służbami NHS oraz wzmożonej czujności pracowników służby zdrowia”.

– Spodziewamy się, że w najbliższych dniach wzrost ten będzie się utrzymywał, a kolejne przypadki zostaną zidentyfikowane w szerszej społeczności – dodała.

– Znaczna część ostatnich przypadków w Wielkiej Brytanii i Europie została stwierdzona u homoseksualnych i biseksualnych mężczyzn, dlatego szczególnie zachęcamy ich do zwracania uwagi na objawy i szukania pomocy, jeśli są zaniepokojeni – zaznaczyła Hopkins.

UKHSA wystosowało również bezpośredni apel do mężczyzn homo- i biseksualnych, aby byli czujni w przypadku pojawienia się nowych wysypek na twarzy lub narządach płciowych.

Pojawiły się także głosy, by zaszczepić pracowników służby zdrowia, tym razem na małpią ospę. – Rozsądne jest, aby lekarze i pielęgniarki, którzy mogą leczyć pacjentów z małpią ospą, byli zaszczepieni przeciwko ospie. Ta epidemia ospy małpiej jest bardzo nietypowa, ale jest bardzo prawdopodobne, że dzięki podjętym środkom ostrożności szybko się zakończy – stwierdził doradca Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), prof. Geoffrey Smith z Uniwersytetu Cambridge.

Źródło: Daily Mail