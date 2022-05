W sumie producent samochodów Ford wycofał około 350 000 pojazdów w Stanach Zjednoczonych, w tym 39 000 SUV-ów, które mają być parkowane na zewnątrz, ponieważ ich silnik grozi samozapłonem.

Producent zainicjował wycofanie modeli SUV Expedition i Navigator wyprodukowanych między 1 grudnia 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r.

„Pojazdy te mogą stwarzać zagrożenie pożarowe nawet wtedy, gdy pojazd jest zaparkowany i nieruchomy” – napisano w komunikacie koncernu. Dlatego zalecono parkowanie ich na zewnątrz, z dala od jakiejkolwiek konstrukcji.

Ford rozpoczął swoje dochodzenie 24 marca. Producent wycofał również 310 203 dużych pickupów, modeli F-250, 350, 450 i 550 (model 2016), ale tu zagrożenie jest innego rodzaju i trochę mniej groźne. Chodzi o to, że w tych modelach poduszka powietrzna kierowcy może się nie napełnić podczas wypadku.

Ford ogłosił również wycofanie 464 elektrycznych SUV-ów Mustang Mach-E, ponieważ ich oprogramowanie dotyczące bezpieczeństwa może nie wykrywać nieoczekiwanych przyspieszeń lub spowolnień jazdy i stwarzać ryzyko wypadku.

