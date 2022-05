Inflacja galopuje przez co pieniądze z portfeli Polaków znikają w zastraszającym tempie. Od początku roku ceny zauważalnie wzrosły. Drożeją podstawowe produkty. Za słynny „koszyk Dudy” zapłacimy około dwa razy więcej.

Podczas kampanii prezydenckiej w 2015 roku Andrzej Duda postanowił zrobić zakupy w Biedronce, jak „zwykły” obywatel. Wybrał sklep przy granicy polsko-słowackiej. W tym samym czasie Beata Szydło zrobiła podobne zakupy po słowackiej stronie i zapłaciła więcej. Miało to być dowodem na to, że wprowadzenie euro w Polsce doprowadzi do drożyzny. Rząd Morawieckiego nie potrzebował jednak euro, by w Polsce zapanowała drożyzna.

W skład „koszyka Dudy” wchodziło 9 produktów: chleb, mleko, margaryna, sok pomarańczowy, jajka, jajko niespodzianka, cukier, ser żółty i olej. W 2015 roku za te produkty trzeba było zapłacić 37,02 zł.

Dziennikarze „Faktu” sprawdzili, ile teraz kosztuje „koszyk Dudy”. Wnioski są zatrważające. Jeszcze w styczniu 2022 roku produkty te kosztowały 57,36 zł, więc już wówczas wzrost ten był wyraźny. Jak się jednak okazało, na tym się nie kończy.

Mimo że rząd warszawski postanowił wprowadzić „tarczę antyinflacyjną”, której elementem jest m.in. obniżenie stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe do zera, ich ceny wciąż rosną. W porównaniu do stycznia ceny znów skoczyły o kilkanaście procent.

„Ta metoda jest oczywiście niedoskonała. Czasem jajka są dostępne w tańszych opakowaniach po 30 szt., czasem musimy kupować opakowania 20 szt. + 10 szt. W Biedronce, w której zrobiliśmy ostatnio zakupy nie można było dostać tego oleju, który kupował Andrzej Duda” – relacjonuje fakt.pl.

„Jeśli wybierzemy najtańszy, który jest dostępny (za 9,99 zł za litr) – cena koszyka wynosi wtedy prawie 64 zł. Jeśli z kolei wybierzemy droższy Kujawski (tylko te był dostępny w sklepie Biedronka, w którym robiliśmy zakupy), wtedy wartość koszyka wynosi prawie 67 zł! To o 16 proc. więcej niż pod koniec stycznia!” – czytamy.

Źródło: fakt.pl