Według doniesień lokalnych mediów trzej zabici żołnierze byli członkami załogi systemu obrony powietrznej.

Syryjskie radio Sham FM podało, że w wyniku ataków doszło do pożaru w pobliżu międzynarodowego lotniska w stolicy, na południowy wschód od miasta.

Incydent nastąpił kilka godzin po tym, jak arabskojęzyczny rzecznik IDF (Siły Obronne Izraela – PAP) oskarżył zięcia zamordowanego dowódcy sił Ghods Ghasema Solejmaniego, jednostki specjalnej w strukturach irańskich Strażników Rewolucji, o przemyt broni z Iranu do libańskiego Hezbollahu przy użyciu cywilnych lotów przez Syrię.

Rzecznik prasowy IDF oskarżył Iran i Hezbollah, że w celu „zachowania tajemnicy” przemycają broń na pokładach samolotów cywilnych przez międzynarodowe lotnisko w Damaszku, przez co „narażają na niebezpieczeństwo ludność cywilną”.

Informacji tych nie można było natychmiast zweryfikować.

Siły Obronne Izraela, które z reguły nie komentują pojedynczych ataków, nie udzieliły komentarza.

Lebanese media reports that Israeli army fired several flares over the Lebanese village of Shebaa

An explosion was heard, likely from the 155 mm flare bombs

Syrian State Media SANA says that Syrian Arab Army shotdowned 2 missiles over #Damascus!#Syria #Israel #Lebanon pic.twitter.com/Vckzjp3ZXl

