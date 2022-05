Krzysztof Bosak brutalnie podsumował politykę zagraniczną Prawa i Sprawiedliwości, wygarniając wicerzecznikowi tej partii prosto w oczy wszystkie bolączki.

W programie „Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii” poruszono temat zapłaty Rosji za gaz w rublach, a także coraz śmielsze nawoływania ze strony Europy Zachodniej w kierunku Ukrainy, by ta na jakimś polu ustąpiła Rosji, co miałoby przyspieszyć zawarcie pokoju.

Głos w tej sprawie zabrał wicerzecznik PiS, Radosław Fogiel.

– Rola Polski i krajów bałtyckich jest niemalże ewangelizacyjna. Musimy tłumaczyć, tłuc do głowy europejskim politykom, na czym to polega i tłumaczyć, że polityka ugłaskiwania sprawiła, że Putin się odważył – mówił Fogiel. Zdaniem polityka płacenie za gaz w rublach jest „ewidentnym złamaniem sankcji i powinny zostać wyciągnięte konsekwencje”.

Do słów polityka PiS odniósł się Krzysztof Bosak. Polityk Konfederacji zarzucił, że Fogiel wprowadza opinię publiczną w błąd.

– W żadnym z sześciu pakietów sankcyjnych nie ma zakazu rozliczeń za gaz z Rosją w rublach. Unia Europejska od początku zostawiła taką możliwość rozliczania finansowego – zauważył Bosak.

– Proszę nie dezinformować co do faktów. Nie macie wpływu na to, co robi Unia Europejska. Nie macie żadnego kija, którym moglibyście Unię Europejską dyscyplinować. To UE dyscyplinuje wasz rząd. Właśnie zmieniacie ustawę o sądownictwie, po to, żeby dostać pieniądze. Po roku, kiedy zostało już wydane 100 miliardów euro z programu zadłużania Unii Europejskiej, który polski podatnik również współfinansuje – mówił poseł Konfederacji.

– Nie macie żadnych argumentów 'religijnych’ – odniósł się do rzekomej – jak to określił Fogiel – ewangelizacyjnej roli Polski.

– Nie macie takiej możliwości, nie traktujcie innych europejskich państw jak niepełnosprawnych intelektualnie, bo nigdzie w ten sposób nie zajdziecie. Oni wiedzą, co robią. Bogate elity Włoch, Francji czy Niemiec doskonale wiedzą, co robią. Nie mają zamiaru głęboko wchodzić w tę wojnę (na Ukrainie – red.), nie mają zamiaru poważnie się poświęcać, tak jak wy – bez żadnej debaty, konsultacji, wyliczenia kosztów – narzucacie całemu polskiemu społeczeństwu ogromne poświęcenia finansowe. Polacy mają zagryźć zęby po to, żeby finansować politykę polską tak, jak wy rozumiecie jej cel – mówił Foglowi w oczy Bosak.

– Inne społeczeństwa, inne państwa mają do tego inne podejście. Dopóki tego faktu nie zrozumiecie, i nie przestaniecie ich traktować jak niepełnosprawnych intelektualnie, to nic w polityce europejskiej nie będziecie osiągać, bo wy ich kompletnie nie rozumiecie. Uważacie, że im trzeba coś wytłumaczyć – kontynuował wywód.

– Niedawno w Warszawie odbyła się konferencja w Warszawie, organizowana przez podległy premierowi Instytut Stosunków Międzynarodowych. Byłem tam jedynym posłem, który pojawił się w oba dni tej konferencji. Waszych posłów, waszych ministrów – zwracał się do rzecznika PiS – tam nie było. Kancelaria prezydenta i prezydent patronowali tej konferencji. Nie było tam żadnego ministra z kancelarii prezydenta. A byli tam stratedzy, którzy przyjechali z USA, z Europy Zachodniej, był wiceszef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, który w imieniu Niemiec zabrał głos. Nie prowadzicie realnie żadnej dyskusji międzynarodowej. Gadacie frazesy w telewizji, do Polaków, tym się zadowalacie, to jest cała wasza polityka zagraniczna – gorzko podsumował Bosak.